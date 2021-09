Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht (09.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Dass es bei einem Parkrempler nicht genügt, lediglich eine Notiz am angefahrenen Auto zu hinterlassen, musste eine Autofahrerin am Mittwoch erfahren. Eine Mercedes-Fahrerin beschädigte gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz auf der Harzerstraße einen geparkten VW Golf. Die Frau hinterließ am VW lediglich einen Notizzettel mit dem Kennzeichen ihres Autos und fuhr davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern oder den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Fahrerin wegen Unfallflucht.

