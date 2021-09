Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (09.09.2021

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Im Unterdorf / Neuer Weg". Eine 67-jährige VW Passat-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-Jährigen, der mit einem Ford Transit unterwegs war. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst lud den stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten VW auf.

