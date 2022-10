POL-GF: Information über Verkehrsbeeinträchtigungen

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn ermittelt derzeit in einer Serie von mehreren Diebstählen aus geparkten Pkw. Bisher konnte ein Tatverdacht gegen mehrere Personen begründet werden, welche insbesondere in den vergangenen Nächten, in wechselnder Beteiligung, im Stadtgebiet Gifhorn Fahrzeuge hinsichtlich des Schließzustandes überprüften. Dazu zogen sie schlicht an den entsprechenden Türgriffen. Pro Nacht stießen ...

mehr