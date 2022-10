POL-GF: Unbekannte richten an Schule hohen Schaden an

Flettmar (ots) - Zu einem Diebstahl dreier Motorräder kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche in Flettmar. Bislang unbekannte Täter drangen auf ein Grundstück an der Straße "Am Bahnhof" ein und entwendeten von dort ein Motorrad, das in einem Carport stand. Zudem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Schuppen und entwendeten aus diesem zwei weitere Motorräder sowie Zubehör. Der Gesamtschaden liegt bei über 30.000 Euro. Zum ...

