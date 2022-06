POL-WAF: Warendorf. Zeugen zu möglichem Fahrzeugrennen gesucht

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 2.6.2022, 9.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung L 671/Ameke in Drensteinfurt-Walstedde. Ein Lkw-Fahrer aus Hamm beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Straße Ameke abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 35-Jähriger aus Rimpar mit seinem Pkw die Landstraße von Walstedde in Richtung Herbern. Der Autofahrer nahm einen vorausfahrenden Lkw zu spät wahr, ...

mehr