Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.6.2022, 14.15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B 54 in Rinkerode, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 61-Jährige befuhr den Fuß- und Radweg aus Richtung Münster kommend in Richtung Rinkerode. In Höhe einer Einmündung fuhr die Rinkeroderin gegen den Kotflügel eines Autos, dessen 30-jährige Fahrerin aus Rinkerode auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Die 61-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Pkws und anschließend auf den Radweg. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

