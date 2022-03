Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mann fuhr unter Einfluss von Betäubungsmittel durch Schweich

Schweich (ots)

Am 23.03.2022 fuhr der Fahrer eines PKW in rasanter, gefährlicher Art über den Parkplatz der Sparkasse in Schweich. Durch Passanten wurde der verantwortliche Fahrzeugführer angesprochen. Dies versetzte den Mann in Rage und er bedrohte die Passanten mit einer mitgeführten Schere. Durch schnell eingreifende Polizeikräfte konnte der Mann lokalisiert und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Den Fahrer erwartet nun mehrere Strafanzeigen und ein Fahrverbot.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter Telefon: 06502/91570.

