POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Unfall zwischen Pkw und Lkw

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.6.2022, 9.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung L 671/Ameke in Drensteinfurt-Walstedde. Ein Lkw-Fahrer aus Hamm beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Straße Ameke abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 35-Jähriger aus Rimpar mit seinem Pkw die Landstraße von Walstedde in Richtung Herbern. Der Autofahrer nahm einen vorausfahrenden Lkw zu spät wahr, wich nach links aus, überholte den Lkw und stieß seitlich gegen das abbiegende Fahrzeug des 33-Jährigen aus Hamm. Bei dem Unfall verletzte sich der 33-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

