HZA-LÖ: Hauptzollamt Lörrach: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahme im Ortenaukreis

Offenburg (ots)

Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Mannheim - Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen - anhängigen Ermittlungsverfahrens führen Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach seit August 2021 die Ermittlungen gegen eine international agierende Gruppierung aus dem südlichen Ortenaukreis sowie dem Landkreis Emmendingen wegen des Verdachts von gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung in einer noch unbekannten Anzahl von Fällen.

Am 15. Februar 2022 durchsuchten über 200 Zollbeamtinnen und -beamte des Hauptzollamts Lörrach und benachbarter Hauptzollamtsbezirke mit Unterstützung von Spezialeinheiten des Zolls zeitgleich 22 Wohn- und Gewerbeobjekte zwischen Lahr und Kenzingen sowie ein Objekt in der Schweiz. Gegen einen Beschuldigten wurde von dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim ein Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die sichergestellten Unterlagen und elektronischen Speichermedien werden derzeit von den Beamten des Hauptzollamts Lörrach ausgewertet. Rund 80.000 Euro aufgefundenes Bargeld sowie vier hochwertige Armbanduhren wurden von den Zöllnerinnen und Zöllnern gesichert.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell