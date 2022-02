Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.4 Nordermeldorf: Fahrzeug überfährt Verkehrinsel und kommt auf Feld zum Stehen- Zwei Verletzte

Nordermeldorf (ots)

Am Sonntag um 6.09 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Paul-Kock-Straße/ Mannheim bei Nordermeldorf/Christianskoog. Eine 24jährige Fahrerin aus Garding fuhr mit einem Audi A5 auf der Paul-Kock-Straße aus Richtung Meldorfer Hafen kommend. Aus ungeklärter Ursache überfuhr diese die Verkehrsinsel und geriet über die Straße in einen angrenzenden Graben und schleuderte weiter auf ein Feld. Hierbei verletzte sie sich leicht, ihr 21jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht. Beide Verunfallte konnten aufgrund der Verletzungen noch nicht zum Hergang befragt werden. Sie kamen zur Weiterbehandlung ins WKK Heide. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

