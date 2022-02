Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220214.2 Brokdorf: Telefonbetrug führte nicht zum Erfolg

Brokdorf (ots)

Am Samstag meldete sich ein 55jähriger Brokdorfer bei der Polizei, um einen dubiosen Anruf anzuzeigen. Über Whats App erhielt dieser eine Nachricht von einer Person, die sich als dessen Tochter ausgab. Auf Nachfrage, um welches Kind es sich denn handele, antwortete der Unbekannte, dass es sich um "das älteste Kind" handele. Noch bevor das Gespräch vertieft werden konnte, wurde der Kontakt vom Anrufer blockiert, vermutlich nachdem es nicht zu einem reibungslosen Dialog kam. Vermutlich sollte es in dem Gespräch um einen nahen Angehörigen in Not gehen, der dringend eine Geldzahlung benötigt. Dies konnte durch kritische Nachfrage abgewendet werden.

