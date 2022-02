Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220211.3 Itzehoe: Geldbörse entwendet

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagmittag tätigte eine 79jährige Münsterdorferin ihre Einkäufe in der Kirchenstraße. Ihre Geldbörse verstaute sie hierbei in einem Stoffbeutel, welcher am Rollator befestigt war. Erst Zuhause entdeckte sie das Fehlen der Geldbörse. Neben einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und einer EC-Karte fehlen des Weiteren persönliche Ausweispapiere. Beim Einkauf konnte die Geschädigte nichts Verdächtiges feststellen.

