Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Birkenallee. Von hier aus wollte er nach rechts in die Lembecker Straße einbiegen. Ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See fuhr auf dem Radweg der Lembecker Straße. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Radfahrer touchierte die Front des Autos. Dabei wurde er leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

An den Fahrzeugen entstand 750 Euro Sachschaden.

