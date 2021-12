Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Geislingen/Dietenheim - Betrüger rufen an

Unbekannte versuchten jetzt in der Region zwei Senioren zu täuschen.

Ulm (ots)

(UL) Am Dienstag rief eine Unbekannte gegen 20 Uhr bei einem Senior in Dietenheim an. Sie gab sich als Polizistin aus und erzählte von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Offenbar verlief das Gespräch nicht, wie von der Unbekannten erwartet, denn sie beendete das Gespräch. Der Polizeiposten Dietenheim ermittelt jetzt.

(GP) Eine Frau aus Geislingen war am Mittwoch ebenfalls im Visier von Betrügern. Ein angeblicher Mitarbeiter eines Software-Produzenten gab vor, dass der Computer der Frau in Gefahr sei. Auch das Online-Banking sei betroffen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu ihrem Rechner und zum Online-Banking. Ob ein Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen sein, die das Polizeirevier Geislingen aufgenommen hat.

Tipps der Polizei bei Telefonbetrügern:

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: Keine Adressen, Telefonnummern, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Beenden Sie das Gespräch, legen Sie einfach auf und wenden Sie sich an Ihre Polizei. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

