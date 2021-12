Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Erlenmoos/Ulm/Laichingen - Ohne Führerschein unterwegs

Drei Fahrer waren in der Region ohne Erlaubnis unterwegs.

Ulm (ots)

(BC) Am Dienstag war ein 56-Jähriger gegen 13.15 Uhr in Erlenmoos mit einem kleinen Bus unterwegs. Der Mann transportierte Fahrgäste im Linienverkehr. Weil er in einen Unfall verwickelt war, kontrollierte die Polizei seinen Führerschein. Dabei fiel den Beamten auf, dass er den benötigten Führerschein für einen 25-Sitzer im Linienverkehr nicht besitzt. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

(UL) Am Dienstag kontrollierte die Polizei den Führerschein einer 36-Jährigen in Laichingen. Diese fuhr gegen 13 Uhr in der Bahnhofstraße und übergab den Polizisten einen ausländischen Führerschein. Der war nicht mehr gültig. Nun erwartet die Frau eine Anzeige.

Ein 22-Jähriger fuhr am Mittwoch, gegen 14 Uhr auf der B10 in Richtung Dornstadt. Weil er zu schnell gewesen war, überprüfte die Polizei auch seinen Führerschein. Dieser stammt aus dem Ausland und schon seit einiger Zeit ungültig. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Kraftfahrzeug führen will, braucht meist einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

