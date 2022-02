Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Marihuana und Amphetamin im Fahrzeug geschmuggelt

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Bei der Kontrolle einer 37jährigen Frau mit Wohnsitz in Köln, welche mit Fahrtrichtung Schweiz am 29. Januar am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn von einem Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach angehalten wurde, stießen die Beamten in einer Einkaufstasche im Fahrzeug auf einen Plastikbehälter, welcher allerdings anstelle der etikettierten Fruchtgummis eine weißliche Paste enthielt. Dem Geruch nach schlossen die Beamten auf Amphetamin, was ein anschließender Test auch bestätigte. In einer Zigarettenpackung steckte zudem eine offensichtlich angerauchte Cannabiszigarette. Die beiden Beamten brachen die Kontrolle ab und leiteten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz umgehend ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes wurde die Kontrolle fortgesetzt und so an verschiedenen Stellen im Fahrzeug - jeweils verborgen - weitere verdächtige Substanzen gefunden. Augenscheinlich handelte es sich um insgesamt 26 Gramm Marihuana und mehr als ein Kilogramm Amphetamin. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell