Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugenhinweise nach Betrugsdelikt erbeten

Wer kennt diesen Mann?

Waldfeucht-Haaren (ots)

Am Montagnachmittag, 04. Juli, wurde eine Frau aus Waldfeucht Opfer eines Telefonbetruges. (Wir berichteten mit PB Nr. 184 von Mittwoch, 6. Juli). Eine weibliche Person gab sich telefonisch als Polizeibeamtin aus und suggerierte, dass eine Verwandte der Waldfeuchterin in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, müsse ihre Verwandte einen hohen Geldbetrag zahlen. So unter Druck gesetzt übergab die Angerufene Bargeld und Schmuck an einen angeblichen "Zivilpolizisten", der an ihrer Haustür erschien. Erst später stellte sie fest, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Der Abholer des Geldes wurde währenddessen videografiert. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Aachen werden die Bilder jetzt veröffentlicht. Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

