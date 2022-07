POL-HS: Einbruch in Fahrschule

Erkelenz-Golkrath (ots) - Zwischen dem 05. Juli (Dienstag), 16 Uhr, und dem 06. Juli (Mittwoch), 08.50 Uhr, drangen Einbrecher, nachdem sie ein Fenster eines Hauses an der Straße Im Forst aufgehebelt hatten, in die Innenräume ein, trennten in beiden Wohngeschossen Stromkabel ab und entwendeten diese. Weiterhin erbeuteten sie ein Baustellenradio, Werkzeuge sowie Bierflaschen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

