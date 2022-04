Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze über Ostern

Sprockhövel (ots)

Bereits am Gründonnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu gleich zwei Einsätzen gerufen. Um 13:48 Uhr löste ein Rauchwarnmelder in einem Wohnhaus am Gedulderweg aus. Die Wohnung wurde durch Feuerwehrkräfte unter Atemschutz kontrolliert. Angebrannte Speisen auf einem Herd waren der Auslöser. Nach der Belüftung der Räumlichkeiten konnte der Einsatz beendet werden.

Am späten Abend stellten Spaziergänger gegen 22:30 Uhr einen auffälligen Geruch im Bereich des Freibads in Niedersprockhövel fest. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert und Messungen wurden durchgeführt. Es konnten keine Gase wie u.a. Chlorgas nachgewiesen werden. Nach Rücksprache mit dem Betreiber konnte die Ursache festgestellt werden: ein frisch aufgetragener Bodenanstrich hatte den Geruch ausgelöst. Es mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Am Karfreitag sicherten Einsatzkräfte gegen 15 Uhr eine Rettungshubschrauberlandung ab. Der RTH "Christoph 8" konnte unweit des Notfallorts an der Rosenstraße landen und wurde mit einem Feuerwehrfahrzeug zum Patienten gefahren. Nach der medizinischen Versorgung konnte der Patient bodengebunden in eine Bochumer Klinik transportiert werden.

Am Ostersonntag wurde gegen 16 Uhr ein Vegetationsbrand an der Elfringhauser Straße gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr stellte fest, dass es sich um Reste eines Osterfeuers handelte. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.

Rund zwei Stunden später sollte ein gesamtes Wohngebäude an der Wittener Straße verraucht sein. Feuerwehrkräfte aus mehreren Ortsteilen rückten daher nach Haßlinghausen aus. Vor Ort konnte nur noch eine leichte Verrauchung in dem Gebäude festgestellt werden. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Ursächlich war hier verschmorter Kunststoff auf einem Herd. Ein möglicher Defekt an dem Herd konnte nicht ausgeschlossen werden.

Kurz darauf wurden einrückende Kräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeug gegen 18:30 Uhr von Passanten auf eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Pötingstraße aufmerksam gemacht. Die schwarze Rauchentwicklung wurde durch ein Osterfeuer verursacht. Brennende Metall- und Kunststoffreste waren durch die Einsatzkräfte zu erkennen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Das Ordnungsamt war ebenfalls vor Ort und beauftragte den Verursacher mit der vollständigen Löschung des Feuers.

Der bisher letzte Einsatz kam am Ostermontag um 11:22 Uhr. Über die Leitstelle der Polizei wurde eine vermutlich hilflose Person in einer Wohnung an der Von-Galen-Straße gemeldet. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung mit Spezialwerkzeug. In der Wohnung konnte niemand angetroffen werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

