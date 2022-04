Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr hilft zweimal

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich Quellenburgstraße und Schmiedestraße ein Verkehrsunfall, an dem ein PKW und Motorrad beteiligt waren. Sowohl die Fahrerin des PKW als auch der Motorradfahrer wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Dieser wurde von der Feuerwehr bei der Betreuung der Verletzten unterstützt. Beide Unfallbeteiligte mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Während des Einsatzes sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Der Brandschutz wurde sichergestellt und ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Gegen 17.30 war der Einsatz beendet. Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr Sprockhövel in direktem Anschluss gerufen. Im Bereich Friedhofstraße/Am Bunne war eine Reiterin vom Pferd gestürzt und klagte über Schmerzen im Fuß. Die Feuerwehr führte die Erstversorgung der Patientin durch und betreute diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend unterstützte die Feuerwehr beim Transport der Verletzten zum Rettungswagen. Dieser Einsatz war dann letztendlich gegen 19.15 Uhr beendet.

