FW-EN: Zwei Ölspuren beseitigt

Sprockhövel (ots) - Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 9:38 Uhr zu einem Hochhaus im Starenweg alarmiert. In einer Wohnung im 5. Obergeschoss hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Vor Ort drang bereits Rauch aus der Wohnung. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Es befanden sich keine Personen in den Räumlichkeiten. In der Küche wurden angebrannte Speisen in einem ...

mehr