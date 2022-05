POL-HS: Kupferkabel und -rohre entwendet

Geilenkirchen-Immendorf (ots) - Unbekannte Personen drangen zwischen dem 15. Mai (Sonntag), 19.30 Uhr, und dem 16. Mai (Montag), 07.30 Uhr, in ein im Bau befindliches Haus an der Ringstraße ein und stahlen hieraus mehrere Kabel und einen Kompressor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr