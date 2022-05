POL-HS: Baucontainer aufgehebelt

Waldfeucht-Haaren (ots) - Aus einem Gehege, das sich im Garten eines Hauses an der Sopericher Straße befindet, stahlen Diebe am vergangenen Wochenende, 14. Mai (Samstag), 18 Uhr, und 15. Mai (Sonntag), 19 Uhr, insgesamt sieben Hühner. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

