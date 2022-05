Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag (14. Mai) parkte eine Frau zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr ihren PKW auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts an der Herzog-Wilhelm-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie einen Zettel unter ihrem Scheibenwischer. Dort machte sie ein Zeuge auf eine Verkehrsunfallflucht aufmerksam und hinterließ unter anderem eine Telefonnummer, die allerdings so nicht vergeben ist. Bei Nachschau stellte die Frau eine Beschädigung ihres Fahrzeugs am vorderen Stoßfänger fest. Die Polizei bittet den Unfallzeugen, sich noch einmal mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

