POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Doveren (ots) - Am frühen Samstagmorgen (14. Mai) stahlen Diebe gegen 4 Uhr einen Wohnwagen der Marke Fendt, an dem zum Tatzeitpunkt Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Das Gefährt stand unter einem Carport an einem Haus an der Straße In den Brüchen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr