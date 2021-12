Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Heckscheibe eingeworfen

Ahaus (ots)

Die Heckscheibe eines SUV des Herstellers VW haben Unbekannte in Ahaus eingeworfen und einen im Fahrzeug liegenden Reifen hinter den Wagen gelegt. Zu dem Geschehen auf dem Gelände eines Autohauses an der Wüllener Straße kam es zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

