Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - "Kasse des Vertrauens" aufgebrochen

Rhede (ots)

Vergeblich aufgebrochen haben Unbekannte einen als Kasse genutzten Briefkasten in Rhede. In das Blechbehältnis können Kunden einer Blumenboutique an der Kirchstraße ihre Waren bezahlen, wenn sie in einem Selbstbedienungsbereich des Geschäftes fündig geworden sind. Das Bezahlprinzip beruht auf einer Vertrauensbasis zwischen Kunde und Verkäufer. Als der Täter am Mittwoch zwischen 12.15 und 13.15 Uhr zuschlug, war der Kasten leer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

