Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferkreuz von Terrasse gestohlen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Sonntagmorgen (15. Mai) wurde ein bislang unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er gegen 7 Uhr auf die Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schneller trat und dort ein Kupferkreuz stahl. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 180 bis 190 Zentimeter groß und mit Shorts, einer Jacke sowie einer blauen Basecap bekleidet. Weitere Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

