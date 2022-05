Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach versuchtem Rollerdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Ein 33-jähriger Gladbecker beobachtete am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, aus dem Fenster heraus zwei bis dahin unbekannte Männer, die versuchten einen Roller zu entwenden. Das Zweirad stand an der Halterner Straße, etwa Ecke Am Katenberg. Während der Zeuge hinauslief, um einen der Tatverdächtigen festzuhalten, informierte eine weitere Zeugin die Polizei. Der zweite Unbekannte rannte während dessen davon. Der Gladbecker hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Bei der Durchsuchung des 17-jährigen Tatverdächtigen aus Dorsten fanden die Beamten schließlich zwei Messer in seiner Tasche auf, die sie sicherstellten. Der Festgenommene wurde, nach Abschluss aller Maßnahmen auf der Polizeiwache, wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem schrieben die Beamten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach dem zweiten Tatverdächtigen wird noch gesucht: ca. 1,70 m groß, schwarze Cappy, schwarze Jogginghose, schwarzer Hoodie.

Das Kriminalkommissariat in Marl nimmt Hinweise zum Flüchtigen unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell