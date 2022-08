Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum: An der L370 abgestellter Roller entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Die Polizei Stolzenau fahndet nach einem am vergangenen Wochenende gestohlenen Roller. Das graue Kleinkraftrad der Marke San Yang wurde von seinem Besitzer am Samstag, den 20.08.2022 an der Landesstraße 370, etwa einen Kilometer hinter dem Heye Glas See in Fahrtrichtung Rehburg aufgrund eines technischen Defekts am Fahrbahnrand abgestellt.

Der Nienburger sicherte seinen Roller noch mit einem Lenkradschloss und einem zusätzlichen Schloss am Reifen, bevor er seinen Heimweg antrat.

Als 53-jährige am Montagnachmittag seinen Roller abholen wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten vermuten, dass das Fahrzeug durch die bislang unbekannte Täterschaft für den Abtransport auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen wurde und bitten daher die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 05761/92060 entgegengenommen.

