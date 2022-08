POL-NI: Neunzehn Leitpfähle am Heyer Weg "enthauptet"

Bückeburg (ots) - (ma) Eine 56jährige Autofahrerin aus Lüneburg betankte am Sonntag gegen 20.35 Uhr ihren Pkw an der Tankstelle an der Steinberger Straße in Bückeburg und fuhr ohne die Rechnung zu bezahlen in Richtung Innenstadt davon. Ein zufällig vorbeifahrender Funkstreifenwagen wurde von der Tankstellenangestellten auf den flüchtigen Pkw Nissan aufmerksam gemacht, so dass die Beamten das Fahrzeug zeitnah in der Bückeburger Innenstadt ausfindig machen konnte. Die ...

mehr