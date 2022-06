Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (18. Juni) hat eine Zeugin gegen 19 Uhr der Polizeileitstelle einen Pkw gemeldet, der auf der L728 in Schlangenlinien gefahren war. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Beamten den Fahrzeugführer an einem Haus an. Der 48-Jährige wirkte deutlich alkoholisiert und gab zu, Bier getrunken zu haben und Auto gefahren zu sein. Ein durchgefuührter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache nach Lennestadt gebracht. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten das Führen von Fahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

