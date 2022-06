Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall bei Wendemanöver

Olpe (ots)

Am Freitag (17. Juni) hat sich gegen 16:20 Uhr auf der L512 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 61-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 44-Jähriger den Einfädelungsstreifen von der B54 kommend in Richtung Olpe. Er beabsichtigte, trotz durchgezogener Linie, zu wenden. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw. Dessen Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

