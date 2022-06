Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller aus Garage entwendet

Finnentrop (ots)

Aus einer Garage in der Straße "Am Buchen" in Bamenohl haben Unbekannte am Donnerstag (16. Juni) zwischen 07:30 Uhr und 8 Uhr einen Motorroller entwendet. Das Mofa der Marke Yamaha, Modell Aerox, ist schwarz-weiß und hat an der Frontverkleidung einen auffälliger Aufkleber mit der Aufschrift "Stage 6". Der Roller war nicht zugelassen. Der Wert liegt bei rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

