Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (15. Juni) hat gegen 8:45 Uhr eine Zeugin der Polizei eine Trunkenheitsfahrt auf der Hagener Straße in Drolshagen gemeldet. Die Melderin gab an, dass sie während ihrer Arbeit in einem Supermarkt auf einen Lkw-Fahrer aufmerksam geworden ist, da dieser nach Alkohol roch. Bei Eintreffen der Polizeibeamten gab der Lkw-Fahrer zu, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. In einem Krankenhaus wurden ihm Blutproben entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell