Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Altenhundem (ots)

Am Dienstagabend (14. Juni) hat sich gegen 18:25 Uhr auf der ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier Verletzten ereignet. Zunächst befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Altenhundem. Er beabsichtige nach links, in Richtung einer dort befindlichen Waschanlage abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er dafür seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgten unmittelbar mehrere Autos. Ein 24-Jähriger, der sich zwei Fahrzeuge hinter dem bremsenden Pkw befand, realisierte den Bremsvorgang der ihm vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Dabei wurden insgesamt drei Autos ineinander geschoben. Durch die Zusammenstöße wurden sowohl eine 41-Jährige und ihre zwei Kinder (8 und 9 Jahre) als auch der auffahrende 24-Jährige verletzt. Die Mutter und die Kinder wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Kinderkrankenhaus gebracht, der 24-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Lennestadt im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell