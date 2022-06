Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen und Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (13. Juni) hat sich zwischen 12:50 Uhr und 14 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Bruchstraße ereignet. Die Geschädigte parkte ihren Pkw in einer Parklücke auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummern 20 bis 24 vorwärts ein. Als sie mit ihrem Auto weiterfahren wollte, machte eine Zeugin sie auf eine Beschädigung an der Fahrerseite aufmerksam. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle an der Bruchstraße entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 entgegen.

