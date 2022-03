Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen

Vreden (ots)

Vreden - Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist am Montag in Vreden die Kundin eines Verbrauchermarkts. Den Tätern war es unbemerkt gelungen, das Portemonnaie der Frau an sich zu bringen. Es hatte in einem verschlossenen Korb gelegen, der im Einkaufswagen der Geschädigten stand. Zu dem Diebstahl kam es am Montag zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell