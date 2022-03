POL-BOR: Gronau - Auffällig blaue Felgen / Fahrradeigentümer gesucht

Bocholt (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag einen Kindergarten in Bocholt heimgesucht. Um in das Gebäude an der Straße "In der Hardt" zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter ...

