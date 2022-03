Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu dicht aufgefahren

Nicht ausreichend Abstand hatte am Sonntag ein Motorradfahrer in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.45 Uhr in der Mittelrainstraße. Ein 57-Jährige fuhr mit seiner Ducati in Richtung Heidenheimer Straße. Ihm folgte ein 17-Jähriger auf seiner KTM. Der Ducati-Fahrer bremste vor der Einmündung zur Heidenheimer Straße sein Krad ab. Der dahinter fahrende 17-Jährige erkannte dies zu spät. Um ein Auffahren zu verhindern, wich der Jugendliche mit seiner KTM nach rechts aus und fuhr an der Ducati vorbei. Dabei streifte er den 57-Jährigen mit der Spitze seiner linken Fußraste. Bei dem Unfall erlitt der Ducati-Fahrer eine schwere Verletzung am rechten Unterschenkel. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. An den beiden Zweirädern entstand kein Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de <http://www.gib-acht-im-verkehr.de>

++++0576951

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell