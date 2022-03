Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kind läuft auf Straße

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein 20-Jähriger am Freitag in Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mercedes in der Feldstetter Straße. Er war in Richtung Feldstetten unterwegs. Auf dem Gehweg kurz vor der Einmündung zum Herdweg stand eine Gruppe von mehreren Kindern. Ein Teil der Schulkinder sprang vor dem Mercedes und vor einem in Richtung Innenstadt fahrenden Auto über die Straße. Da der Mercedes noch weiter weg war, bremste die in Richtung Innenstadt fahrende Autofahrerin und hupte zusätzlich, um die anderen Kinder vor der Gefahr zu waren. Ein Zwölfjähriger erkannte dies nicht. Er wollte zu den Gleichaltrigen und rannte wohl, ohne zu schauen, auf die Straße. Der Junge wurde von dem stadtauswärtsfahrenden Mercedes erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Er trug dabei leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen führte die Erstversorgung bei dem Kind durch. Anschließend wurde es in die Obhut der Eltern übergeben. Die Polizei Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. An dem Pkw ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Gerade Kinder sind in ihrem Verhalten unberechenbar. Hier gilt: Langsam fahren und mit allem rechnen. So kommen alle sicher nach Hause.

