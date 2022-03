Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/Süßen - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag und Montag raste ein weißer Audi R8 durch Donzdorf und Süßen.

Ulm (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Sonntag einen weißen Audi R8. Dieser soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Donzdorf gefahren sein und auch mehrere Fahrzeuge riskant überholt haben. Ein weiterer Anrufer bestätigte, dass das Auto in der Hillenbrandstraße in Süßen fuhr und sich im Wohngebiet der Kuntzestraße aufgehalten habe.

Noch eine Zeugin meldete, dass der Audi am Montag mehrfach und viel zu schnell durch das Wohngebiet um die Gingener Straße in Donzdorf gerast sei. Auch der Motor habe dabei laut aufgeheult. Im Fahrzeug sollen zwei Männer gesessen haben.

Die Polizei Eislingen ermittelt nun hinsichtlich des Fahrers. Die Ermittler fragen, wer die beiden Insassen kennt oder von dem weißen Audi gefährdet worden ist? Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 07161/8510 erbeten.

