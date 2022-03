Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Pkw in Varel - Zeugen gesucht! Polizei gibt Verhaltenshinweise!

Varel (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20.03.2022, auf Montag 21.03.2022, kam es in Varel zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Personenkraftwagen. In der Waldstraße wurde bei einem Pkw VW Polo die Seitenscheibe eingeschlagen, das Handschuhfach geöffnet und ein Portemonnaie entwendet. Im Siedlungsweg wurde ebenfalls die Seitenscheibe eines Pkw Fiat 500 eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Rucksack mit Geldbörse entwendet. Die entwendeten Gegenstände wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Tatortnähe aufgefunden. In der Torhegenhausstraße wurde im gleichen Zeitraum versucht, die Seitenscheibe eines Ford Kuga einzuschlagen. Die Scheibe wurde lediglich beschädigt, so dass der Täter nicht in das Fahrzeuginnere gelangte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-115 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! - Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de +++ Ansprechpartner +++ Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariates Varel, Eugen Schnettler, steht unter der Rufnummer 04451 923-146 als Ansprechpartner zur Verfügung. Für den Jeveraner Bereich wird Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 9211-181 für Fragen zur Verfügung stehen. In Wilhelmshaven ist Katja Reents als Beauftragte für Kriminalprävention für diesen Bereich zuständig. Sie ist unter der Rufnummer 04421 942-108 zu erreichen. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für eine Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell