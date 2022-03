Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 18.03.2022 bis 20.03.2022

Wilhelmshaven (ots)

Raub

Am Freitagmorgen, gegen 09.40 Uhr, wurde ein 17 jähriger Schüler auf dem Neuengrodener Weg von einem 13 Jährigen ausgeraubt. Der Täter drohte dem Opfer Schläge an, wenn er sich wehren würde und entnahm aus seine Jacke das Portemonnaie und steckte sich lediglich das Bargeld ein. Der Täter konnte dann kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch die Polizei gestellt werden. Wo das Geld geblieben ist, bleibt zunächst ungeklärt.

Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, wurde eine 25 jährige Person in der Ebertstraße ausgeraubt. Das Opfer wurde durch drei bislang unbekannte Täter geschlagen und, während es am Boden liegt, getreten. Im Anschluss bemerkt das Opfer, dass seine Geldbörse fehlt. Alle drei Täter sollen ca. 25 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Sie trugen dunkle Hosen und helle Schuhe. Ein Täter trug eine weiße Jacke mit Kaputze. Die anderen Täter sollen jeweils eine dunkle, glänzende Jacke bzw. graue Jacke getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Pkw

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf einem Parkplatz in der Posener Straße ein Pkw aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet worden. Die entwendete Kreditkarte wurde dann am nächsten Tag bei einem Einkauf eingesetzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Peterstraße die Fallscheibe auf der Beifahrerseite eines Transporters zerstört. Anschließend öffnete der bislang unbekannte Täter das Handschuhfach. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde offensichtlich nichts entwendet.

Am Samstag, gegen 08.00 Uhr, wurde in der Otto-Meentz-Straße die Fallscheibe eines Pkw's eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde anschließend ein Tablet entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang in Voslapp ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung des 35jährigen Opfers ein. Der genaue Tathergang konnte bislang nicht exakt rekonstruiert werden, da der Täter möglicherweise über die Wohnungstür oder aber durch die Terrassentür in die Wohnung des Opfers eindrang. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde lediglich eine Schachtel Zigaretten entwendet.

Kelleraufbrüche

Am Wochenende häuften sich wieder die Kellereinbrüche in Wilhelmshaven. So wurden in der Preußenstraße, Bromberger Straße, Uhlandstraße und Paul-Hug-Straße insgesamt über 20 Keller aufgebrochen. Entwendet wurden dabei hauptsächlich Fahrräder und Werkzeug. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Sonstiges

Am Samstag wurde die Polizei in die Kolberger Straße gerufen, da sich dort offensichtlich eine Frau in ihrer Wohnung in hilfloser Lage befinden sollte. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte nach dem Öffnen der Tür eine 42jährige Wilhelmshavenerin in lebloser Lage angetroffen werden. Durch sofortiges Hineingreifen in den Mund konnte die vermutlich verschluckte Zunge wieder herausgezogen und die Atmung wieder hergestellt werden. Eine anschließend durchgeführte medizinische Überprüfung ergab, dass die Frau offensichtlich keine weiteren körperlichen Einschränkungen davon trug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell