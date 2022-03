POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel Varel für den 18.03 bis 20.03.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Ladendiebstahl

Varel - Am Freitagnachmittag begaben sich vier Kinder im Alter von 12-15 Jahren in einen Verbrauchermarkt in die Bürgermeister-Heidenreich-Str. in Varel. Dort entwendeten sie gemeinschaftlich u.a. diverse Kosmetika, Alkoholika und Tabakwaren. Die vier Mädchen wurden nach Passieren des Kassenbereiches durch Angestellte des Verbrauchermarktes angesprochen und räumten die Tat ein. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die Personalien festgestellt, ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet und alle Beteiligten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bockhorn- Am 18.03.2022, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in Bockhorn. Zu dieser Zeit befuhr eine 76-jährige Frau die Urwaldstraße mit ihrem Pkw. Im Kreisverkehr Urwaldstraße/Alte Bahnlinie beabsichtigte die Fahrzeugführerin den Kreisverkehr in Richtung Zetel zu verlassen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden, auf der Fußgängerfurt befindlichen, Jogger. Der 49-jährige Mann wurde in Folge dessen vom Ford Focus erfasst. Der aus Zetel stammende Mann musste aufgrund von Bein- und Kopfverletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden; Lebensgefahr besteht allerdings nicht. Am Pkw entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Gegen die Bockhornerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Bockhorn - Am Freitagmittag, gegen 14:55 Uhr, kam es auf der Vareler Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschäden. Zu dieser Zeit befuhr ein 20-Jähriger die Vareler Straße in Fahrtrichtung Bockhorn mit seinem VW Golf. Zeitgleich beabsichtigte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw - ebenso VW Golf - von der Südstraße kommend, nach links in die Vareler Straße in Richtung Bockhorn einzufahren. Dabei missachtete der aus Varel stammende Fahrzeugführer die Vorfahrt des bevorrechtigten Pkw auf der Vareler Straße. Im Zuge der Kollision kamen die beiden Pkw am rechten Fahrbahnrand zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, verletzten sich die beiden Mitinsassen (20 und 21 Jahre alt) leicht. Auch der bevorrechtigte Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Letztendlich mussten beide Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang - siehe anliegendes Bild

Varel - Ein weiterer Verkehrsunfall trug sich am Freitag, gegen 14:35 Uhr, auf der B437, Bockhorner Straße, in Fahrtrichtung Bockhorn zu. Hierbei missachtete eine 88-jährige Fahrzeugführerin zunächst das für sie geltende Rotlicht an der Kreuzung zur Wilhelmshavener Straße. Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Mondeo von der Wilhelmshavener Straße kommend, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Der Ford B-Max kam im Zuge dessen von der Fahrbahn nach links ab und fuhr auf die Mittelschutzplanke auf. Die 88-Jährige kam mit ihrem Ford B-Max auf der Mittelschutzplanke zum Stehen; die Reifen hingen in der Luft - siehe hierzu auch beiliegendes Lichtbild. Glücklicherweise blieb es in diesem Fall nur bei Sachschäden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Gegen die aus Zetel stammende Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten leider fest, dass unbeteiligte, vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer reges Interesse an der Unfallsituation zeigten. Zwei Pkw-Führer verlangsamten sogar an der Unfallstelle die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge deutlich wahrnehmbar, um im Vorbeifahren Lichtbilder von der Unfallsituation mit ihrem Smartphone aufzunehmen. Die aufmerksamen Polizeibeamten leiteten jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die betroffenen Fahrzeugführer (21 und 47 Jahre alt) ein, wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür aktuell ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg vor.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zetel- Am Samstag, zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Gebäudefassade eines Gastro-/Hotelbetriebes in der Straße "Am Markt" in Zetel. Der Schriftzug wurde mittels roter Sprühfarbe aufgebracht; Sachschaden ist entstanden. Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung von Blumenkübeln

Varel- Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstagabend, gegen 23:25 Uhr, zwei Männer, die Blumenkübel auf dem Schloßplatz in Varel zerstörten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die alkoholisierten Täter (männlich, 25 und 29 Jahre alt) in Tatortnähe stellen. Die Personalien wurden festgestellt und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Bockhorn- Eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, einen Mofa-Fahrer in Bockhorn. Bei der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 1,07 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem aus Bockhorn stammenden jungen Mann untersagt. Zwecks eines gerichtsverwertbaren Tests an einem stationären Atemalkoholgerät wurde der 18-Jährige dem Polizeikommissariat Varel zugeführt. Die hier gemessene Atemalkoholkonzentration betrug im Anschluss 1,14 Promille, sodass letztendlich eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

