Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mutmaßliche Ladendiebe in Varel festgenommen - beschleunigtes Verfahren - Hauptverhandlungshaft erlassen

Varel (ots)

Einer aufmerksamen Polizeistreife ist es zu verdanken, dass ein im Zusammenhang eines Ladendiebstahls in Verdacht stehender Pkw in der Nacht zum Donnerstag, 17.03.2022, kontrolliert werden konnte.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten in dem Fahrzeug diverses Diebesgut fest und nahmen die beiden Pkw-Insassen vorläufig fest.

Was war genau geschehen?

Am frühen Mittwochabend, 16.03.2022, kam es in der Mühlenstraße in Varel in einem Verbrauchermarkt zu einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl. Der Polizei konnten gute Beobachtungen zum flüchtigen Pkw mit zwei Insassen übermittelt werden, die gemeinsam agiert haben sollen.

Bei der Auswertung der Videoüberwachung konnten die Beamten das gemeinschaftliche Vorgehen der Täter erkennen:

Hierbei war zu sehen, wie sich beide Täter in dem Verbrauchermarkt in verschiedenen Bereichen aufhielten und diverse Waren in den Innenbereich der jeweiligen Jacke steckten.

U.a. war zu erkennen, wie sich ein Täter (männlich, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Schuhe mit weißem Rand, etwas längere Haare, weiße FFP2-Maske) Flaschen aus der Spirituosenabteilung in seine Jacke steckte.

Weiterhin war ersichtlich, dass der zweite Täter (männlich, schwarze Hose, blaue gesteppte Jacke mit Kapuze, schwarze Schuhe mit weißem Rand, Halbglatze, medizinische Mund- Nasenschutzmaske) dazu kam und zunächst Ausschau hielt.

Währenddessen steckt der andere Täter immer mehr Flaschen in seine Jacke. Der zunächst Ausschauende nahm sich in der Folge ebenfalls zwei Flaschen aus dem Regal, stellte diese jedoch zurück, als ein Mitarbeiter des Marktes erschien. Beide Personen verließen den Markt.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.

Kurz vor Mitternacht konnte der flüchtige Pkw dann in Varel kontrolliert werden, der von einem 47-jährigen Mann geführt wurde.

Auf dem Beifahrersitz trafen die Beamten auf einen 42-Jährigen, der wie der Fahrer nicht in Deutschland wohnhaft ist.

Der 42-Jährige führte außerdem ein Messer mit sich, das im Rahmen der Durchsuchung gefunden und sichergestellt werden konnte.

Die Beamten nahmen die Personen vorläufig fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls mit Waffen und wegen des Verdacht der illegalen Einreise ein.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte am heutigen Tage die Vorführung bei einem Haftrichter mit dem Ergebnis, dass beide Personen bis zur Hauptverhandlung in Haft gehen. Diese wird innerhalb einer Woche stattfinden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Diebesgut um Neuware, u.a. Kosmetika und Alkoholika, das aufgrund der Menge aus verschiedenen Verbrauchermärkten stammen muss. Derzeit geschätzter Wert liegt bei etwa 6.000 EURO.

Erste Anschlussermittlungen konnten bereits einen in Jade stattfindenden Ladendiebstahl aufklären. Auch dort waren die beiden mutmaßlichen Täter in einem Verbrauchermarkt aktiv. Das aus diesem Laden entwendete Diebesgut konnten dem Geschäftsführer bereits am Freitagvormittag ausgehändigt werden.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell