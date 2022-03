Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 18.03.22 bis 20.03.22

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 18.03.22, 17.10 h, befährt ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw in Schortens die Bahnhofstr., in Fahrtrichtung Grafschaft und biegt nach rechts auf ein Grundstück ab. Dazu setzt der den Fahrtrichtungsanzeiger und holt beim Abbiegevorgang in einem etwas größeren Bogen aus. Ein ihm nachfolgender, 55-jähriger Kradfahrer missversteht die Situation und überholt den Pkw rechts. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer stürzt und sich leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht/Unfallflüchtige erscheint auf Polizeidienststelle Am Freitag, dem 18.03.22, erscheint eine 20jährige Fahrzeugführerin auf der Dienststelle der Polizei Jever und teilt mit, dass sie am Vortag, Donnerstag dem 17.03.2022, beim Ausparken vermutlich einen abgestellten PKW touchiert habe. Erst am Freitag habe sie einen leichten Schaden an der Front ihres Fahrzeuges bemerkt. Der Verkehrsunfall habe sich auf der Schützenhofstraße, in Höhe der dortigen Berufsbildenden Schule ereignet. Eventuell beschädigt soll ein silberner PKW sein, dessen Typ oder das Kennzeichen nicht bekannt sind. Der Fahrzeughalter, oder Zeugen die Hinweise darauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever. Tel. 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

Abkommen von der Fahrbahn

Eine 44-jährige Frau befährt am Samstag, dem 19.03.22, 16.10 h, mit ihrem Pkw die B 210/Ortsumgehung Jever in Fahrtrichtung Schortens. Aus Unachtsamkeit kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät auf den Grünstreifen und prallt mit dem Pkw gegen die Schutzplanke. Am Pkw und der Schutzplanke entsteht ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 EUR.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigen unbekannte Täter auf der Mühlenstr. in Jever einen Imbissbetrieb, indem sie eine Fensterverglasung einschlagen. Es entsteht ein Schaden von geschätzten 300 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell