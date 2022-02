PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnhaus durch Farbschmierereien beschädigt+++Münzautomaten in Weilmünster aufgebrochen+++Unter Drogeneinfluss Auto gefahren+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Wohnhaus durch Farbschmierereien beschädigt, Dornburg-Frickhofen, Meisenring, Montag, 07.02.2022, 20:30 Uhr bis Dienstag, 08.02.2022, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Frickhofen ein Wohnhaus mit Graffiti beschmiert. Ein 44-Jähriger rief am Dienstagmorgen die Polizei in den Meisenring, nachdem er die Schmierereien am Haus entdeckt hatte. Offenbar hatten unbekannte die Dunkelheit genutzt, um ihre Symbole an die Hauswand zu sprühen. Bei den Graffitis handelt es sich um Schriftzeichen und ein Tiersymbol. Der Schaden am Haus wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Münzautomaten in Weilmünster aufgebrochen, Weilmünster, Weilstraße, Montag, 31.01.2022 bis Dienstag 08.02.2022

(wie) Im Laufe der letzten Woche wurden in Weilmünster Münzautomaten an einem Toilettenhaus aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten am Busbahnhof Weilmünster drei Zugangsmünzautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Die Automaten wurden dadurch zerstört. Der Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR übersteigt den Wert der Beute in Höhe von ungefähr 40 EUR um ein Vielfaches. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Weilmünster-Laubuseschbach, Landesstraße 3054, Dienstag, 08.02.2022, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend kontrollierte die Polizei bei Laubuseschbach ein Auto, dessen Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Eine Streife der Polizei Weilburg wurde auf der L 3054 zwischen Weilmünster und Laubuseschbach auf einen blauen VW aufmerksam, da das Fahrzeug zu schnell unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang Laubuseschbach kontrollierten die Beamten das Fahrzeug und die 20-jährige Fahrerin. Die Frau stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde daher mit zur Dienststelle genommen. Einen Drogenvortest konnte sie nicht durchführen, hatte aber nach eigenen Angaben Drogen konsumiert. Ein Arzt entnahm der 20-Jährigen eine Blutprobe, anschließend wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt.

