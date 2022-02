PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Mehrfamilienhaus in Weilburg+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Betrunken und ohne Führerschein Motorroller gefahren+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus in Weilburg, Weilburg, Limburger Straße, Dienstag, 08.02.2022, 01:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Weilburg in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und Werkzeug gestohlen. Die Polizei wurde in die Limburger Straße gerufen, nachdem Mieter in einem Haus eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe gesehen hatten. Der unbekannte Täter hatte offensichtlich die Haustür und danach noch eine Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung, die gerade renoviert wird, entwendete der Einbrecher verschiedene Werkzeuge. Der Wert der Beute wird auf 600 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher in Würges,

Bad Camberg-Würges, Bornweg, Samstag, 05.02.2022, 11:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 14:20 Uhr

(wie) Am letzten Wochenende wurde in ein Wohnhaus in Würges eingebrochen. Unbekannte Täter hatten ein Grundstück im Bornweg von hinten betreten. Sie hebelten die hintere Eingangstür an dem Haus auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Kellergeschoss wurden Räume betreten und Schränke geöffnet. Anscheinend entwendeten die Einbrecher aber nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Dornburg-Thalheim, Friedenstraße, Montag, 07.02.2022, 04:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Thalheim auf und entwendeten den Inhalt. Ein Anwohner wurde gegen 04:30 Uhr von den Aufbruchsgeräuschen wach. Er konnte zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, die den Zigarettenautomaten aufbrachen und den kompletten Inhalt entwendeten. Anschließend flüchteten die Männer über die Straße "Oberdorf". Die Täter wurden als circa 180 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet waren die Täter mit Jeans, schwarzer Oberbekleidung, schwarzen Sturmhauben, schwarzen Handschuhen und dunklen Sneakers mit heller Sohle. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen genommen.

4. Betrunken und ohne Führerschein Motorroller gefahren, Niederbrechen, Bahnhofstraße, Montag, 07.02.2022, 21:30 Uhr

(wie) Am Montagabend fuhr ein Mann ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss mit einem Motorroller durch Niederbrechen. Eine Streife der Limburger Polizei kontrollierte gegen 21:30 Uhr einen Motorroller in der Bahnhofstraße. Der 47-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Zudem stand er offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Der Mann wurde festgenommen und musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Er wird sich nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Den Halter des Motorrollers erwartete ebenso eine Strafanzeige, weil er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Autobahnpolizei

1. Mit dem Auto überschlagen und verletzt, Bundesautobahn 3, Brechen, Fahrtrichtung Frankfurt, 07.02.2022, 16.30 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag musste ein 47-jähriger Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich mit seinem Alfa Romeo auf der A 3 bei Brechen überschlagen hatte. Der 47-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw rutschte die rechtsseitige Böschung hoch, überschlug sich und kam am rechten Fahrbahnrand wieder zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Der erheblich beschädigte Unfallwagen wurde abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell