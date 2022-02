PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Sachbeschädigung an Lagerhalle +++ Zwei Körperverletzungen in Limburg +++ Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus +++

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung (Farbschmierereien) an einer Lagerhalle

Am Samstag, 05.02.2022, wurden um 16.30 Uhr Farbschmierereien an der Stirnseite einer Lagerhalle im Mühlweg in Weilmünster festgestellt. Das Grundstück grenzt direkt an die dortige Gesamtschule an. Es handelt sich um blaue und gelbe Farbe. Die genaue Tatzeit konnte durch den Geschädigten nicht eingegrenzt werden.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860.

2. Gefährliche Körperverletzung in Limburg

Am Samstag, 05.02.2022, kam es um 18:50 Uhr in Limburg am Bahnhofsplatz zu einer Körperverletzung. Nach einem verbalen Streit um ein Handy wurde die 15-jährige Geschädigte aus Limburg von einem 19-jährigen aus Diez geschlagen und getreten. Die Geschädigte erlitt zumindest eine blutige Lippe und Prellungen und wurde zur weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

3. Körperverletzung in Limburg

Am Samstag, 05.02.2022, kam es um 23.36 Uhr in Limburg in der Sainte-Foy-Straße zu einer weiteren Körperverletzung. Zwei männliche Täter (23 und 25 Jahre alt aus Beselich und Limburg) sollen den 25-jährigen Geschädigten aus Altendiez zunächst beleidigt und im Anschluss mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt durch die Faustschläge leichte Verletzungen im Gesicht.

4. Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Camberg

Am Samstag, 05.02.2022, zwischen 15.30 Uhr und 20.40 Uhr, wurde mit Gewalt eine Terrassentür des Hauses in der Grillparzerstraße aufgebrochen und die Täter gelangten so in das Innere des Hauses. Die Täter durchsuchten das komplette Wohnhaus und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell